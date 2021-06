Il biscegliese Ettore Loconsolo si impone al GP “Marcello Falcone”

Torna alla vittoria il biscegliese Ettore Loconsolo che si è aggiudicato la 45esima edizione del Gran Prix Marcello Falcone, disputata lo scorso 2 giugno in quel di Terracina.

Ben 150 i ciclisti presenti ai nastri di partenza per affrontare i 101 chilometri previsti nel percorso. Ettore Loconsolo, in forza alla Vini Fantini Sportur Free Bike, si è imposto con merito al termine di una sfida dura e appassionante precedendo il compagno di squadra Simone Aielli, Lorenzo Masciarelli della Bert Container e il sorprendente primo anno Federico Minori della Logistica Ambientale.

Parterre di ospiti di assolute valore, quello presente a Terracina. Hanno risposto all’invito dell’organizzatore Tiziano Testa gli ex professionisti: Damiano Cunego, Filippo Simeoni e Valerio Agnoli, l’opinionista RAI Gigi Sgarbozza e l’organizzatore del Giro Rosa Giuseppe Rivolta.

ORDINE DI ARRIVO:

1) Ettore Loconsolo (Vini Fantini Sportur Free Bike) Km 101, in 2h28’42”, media Km 40,753

2) Simone Aielli (Vini Fantini Sportur Free Bike)

3) Lorenzo Masciarelli (Bert Container Pauwels)

4) Federico Minori (Logistica Ambientale)

5) Pierfilippo Gabrielli (AS Roma Coratti)

6) Giuliano Santarpia (CPS Professional Team)

7) Raffaele Mosca (Forno Pioppi)

8) Jacopo Militello (Team Franco Ballerini)

9) Luca Testi (Valdarno Regia Congressi)

10) Alec Segaert (Gaverzicht Be Ok)