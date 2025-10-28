Il biscegliese Ciro Di Maio confermato preparatore atletico nazionale della CAN di Serie A e B

Il biscegliese Ciro Di Maio, affermato professionista in Scienze Motorie, è stato confermato per il terzo anno consecutivo come Preparatore Atletico Nazionale della CAN (Commissione Arbitri Nazionale) di Serie A e B. A questa prestigiosa nomina si affianca, per il secondo anno di fila, anche il ruolo di componente del Modulo Preparazione Atletica del Settore Tecnico AIA.

La conferma consolida il ruolo di Di Maio ai vertici della preparazione atletica arbitrale in Italia. Dal 29 al 31 ottobre, prenderà parte al raduno di metà campionato per gli arbitri di Serie A e B, dove coordinerà e supervisionerà le sedute di allenamento, finalizzate al miglioramento delle prestazioni fisiche e cognitive dei direttori di gara.

Nel suo incarico nazionale, Di Maio contribuisce a definire linee guida e protocolli di allenamento per garantire agli arbitri una condizione fisica ottimale, indispensabile per prendere decisioni rapide e corrette nel corso dei 90 minuti di gioco. La sua esperienza come assistente arbitrale in Serie C e la partecipazione ai raduni precampionato di Serie D e CAN 5 gli hanno fornito una conoscenza approfondita delle esigenze del ruolo.

Nonostante i numerosi impegni, Di Maio mantiene un legame saldo con la sua città e con il territorio pugliese. Collabora infatti con il CONI Puglia per la promozione dello sport e dell’attività motoria, ed è presidente dell’associazione sportiva Doxa di Bisceglie, impegnata nella diffusione della cultura sportiva tra i giovani.