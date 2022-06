Il biscegliese Carmelo Musci neo campione italiano Under 23 di lancio del disco

Un titolo tricolore inseguito e fortemente voluto. E’ quello conquistato da Carmelo Musci nella prova del disco ai Campionati Italiani Promesse (Under 23) svoltisi nello scorso weekend su pista e pedane del Firenze Marathon Stadium “Luigi Ridolfi”.

Il 21enne lanciatore biscegliese in forza alle Fiamme Gialle ha legittimato il suo brillante stato di forma con una prova di notevole spessore tecnico: balzato in vetta alla graduatoria con una spallata di 58,47 metri, Musci si è ulteriormente migliorato al quarto tentativo scagliando l’attrezzo da 2 chilogrammi a 58,91, quindi al sesto lancio ha chiuso in bellezza la propria gara con la misura di 59,27 metri, non troppo lontana dal suo primato personale ottenuto il 21 maggio sulla pedana del “Cozzoli” a Molfetta con 59,93.

Per il colosso allenato dal tecnico coratino Gaetano D’Imperio è dunque arrivata una medaglia dal sapore di rivincita sul friulano Enrico Saccomano (Libertas Udine) che lo scorso anno riuscì a batterlo nella rassegna di categoria tenutasi a Grosseto. In questa circostanza, viceversa, Musci ha inflitto al suo amico-rivale un distacco di quasi 3 metri (Saccomano si è fermato a 57,12 metri), mentre al terzo posto si è classificato il barese Enrico Ferrioli (Elite Academy) con 52,29 metri.

Dopo il trionfo di Firenze, “big Carmelo” ha riavviato la preparazione in vista dell’importante appuntamento di sabato 25 giugno a Rieti, dove si disputato i Campionati Italiani Assoluti: dedicatosi esclusivamente da un anno al lancio del disco, specialità in cui possiede ancora ampi margini di miglioramento, Musci parte con la terza miglior misura di iscrizione (59,93) alle spalle del compagno di società Giovanni Faloci (61,65) e di Nazzareno Di Marco (Fiamme Oro Padova, 61,11). Agli Assoluti di Rieti sarà in lizza anche la sorella d’arte Anna Musci, pronta a cimentarsi nel getto del peso, dove contenderà il podio a Chiara Rosa, Monia Cantarella e Martina Carnevale che attualmente precedono la biscegliese nelle liste stagionali. Anna Musci è inoltre già qualificata ai Campionati Mondiali Under 20 che si svolgeranno dall’1 al 6 agosto nella località colombiana di Cali.

Articolo di Mino Dell’Orco

Foto: Fidal/Grana