Il Bisceglie vince il terzo Memorial Franco Di Reda al “Gustavo Ventura”

Nemmeno la pioggia caduta nel pomeriggio di martedì 23 dicembre ha fermato lo svolgimento del terzo Memorial Franco Di Reda, disputato sul sintetico dello stadio “Gustavo Ventura” e dedicato all’indimenticato tecnico biscegliese scomparso nel 2021. Il triangolare commemorativo si è concluso con il successo del Bisceglie, capace di totalizzare 4 punti grazie a una vittoria e a un pareggio nei due mini-incontri da 45 minuti.

Nel match inaugurale i nerazzurri hanno superato di misura la Virtus Bisceglie grazie a una rete di Ricchiuti su calcio di punizione. Nella seconda sfida è arrivato il pareggio contro il Don Uva, con le reti di Mirto per il Bisceglie e di Conte per i biancogialli. L’ultima gara del triangolare, tra Virtus Bisceglie e Don Uva, si è invece chiusa sullo 0-0.

Al termine della manifestazione Angelo Di Reda, figlio del compianto mister, ha premiato i protagonisti del torneo: miglior portiere Leonardo Quagliarella della Virtus Bisceglie, miglior giovane Mamadou Mbodji del Bisceglie, autore del gol più bello Alessandro Conte del Don Uva e miglior giocatore Michele Ricchiuti del Bisceglie, oltre alla squadra vincitrice del memorial. Sugli spalti, nonostante le condizioni meteo, era presente un buon numero di spettatori, a testimonianza dell’affetto e del ricordo ancora vivo per Franco Di Reda. (credit foto: Cristina Pellegrini)