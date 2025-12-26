Nemmeno la pioggia caduta nel pomeriggio di martedì 23 dicembre ha fermato lo svolgimento del terzo Memorial Franco Di Reda, disputato sul sintetico dello stadio “Gustavo Ventura” e dedicato all’indimenticato tecnico biscegliese scomparso nel 2021. Il triangolare commemorativo si è concluso con il successo del Bisceglie, capace di totalizzare 4 punti grazie a una vittoria e a un pareggio nei due mini-incontri da 45 minuti.
Nel match inaugurale i nerazzurri hanno superato di misura la Virtus Bisceglie grazie a una rete di Ricchiuti su calcio di punizione. Nella seconda sfida è arrivato il pareggio contro il Don Uva, con le reti di Mirto per il Bisceglie e di Conte per i biancogialli. L’ultima gara del triangolare, tra Virtus Bisceglie e Don Uva, si è invece chiusa sullo 0-0.
Al termine della manifestazione Angelo Di Reda, figlio del compianto mister, ha premiato i protagonisti del torneo: miglior portiere Leonardo Quagliarella della Virtus Bisceglie, miglior giovane Mamadou Mbodji del Bisceglie, autore del gol più bello Alessandro Conte del Don Uva e miglior giocatore Michele Ricchiuti del Bisceglie, oltre alla squadra vincitrice del memorial. Sugli spalti, nonostante le condizioni meteo, era presente un buon numero di spettatori, a testimonianza dell’affetto e del ricordo ancora vivo per Franco Di Reda. (credit foto: Cristina Pellegrini)