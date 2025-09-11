Parte con una vittoria esterna il cammino del Bisceglie in Coppa Italia d’Eccellenza. I neroazzurri si impongono 2-1 sulla Nuova Spinazzola nell’andata del primo turno giocato oggi pomeriggio.
Al “Coppi” di Ruvo, domicilio dello Spinazzola, la squadra di mister Di Meo va sul 2-0 dopo meno di un quarto d’ora: al 2′ Sene (in foto) conclude con una botta di prima in area, mentre al 12′ è Taccogna, con una girata di destro, a superare Cristallo.
Il Bisceglie sfiora a più riprese il terzo gol (clamoroso, il salvataggio sulla linea di Losappio sulla conclusione di Castro al 22′), ma lo Spinazzola sfrutta l’unica occasione al 49′ per accorciare le distanze con Colamesta. Biscegliesi che reclamano per un rigore al 56′ (tocco di mani in area di Losappio giudicato non punibile dall’arbitro), ma sono comunque bravi a non innervosirsi, mantenendo il vantaggio fino al triplice fischio.
Con il 2-1 il Bisceglie partirà da una posizione di vantaggio nella gara di ritorno, in programma al “Ventura” fra due settimane. Credit foto: Mastrodonato
NUOVA SPINAZZOLA-BISCEGLIE 1-2 (0-2 pt)
NUOVA SPINAZZOLA (4-1-3-2): Cristallo; Morella (48′ st Gargano), Pizzo, Losappio, Cagnetta (37′ st Bonanno); L. Ricchiuti (16′ st Cucumazzo); Colonna, Leone, Di Palma; Colamesta (18′ st Carlucci), Dibari. A disp. Di Palma, Liso, L. Di Pierro, Mastrorilli, Ripanto, Zingaro. All. Fabio Di Domenico.
BISCEGLIE (4-3-1-2): Baietti; Taccogna, Di Fulvio, Gonzalez (16′ st Visani), De Luca (8′ st S. Di Pierro); Cifarelli (8′ st Piombarolo), Martinez (13′ st Martino), Traore (13′ st Lavopa), Castro; Massari, Sene. A disp. Centonze, Lopez, Ciurlo, M. Ricchiuti. All. Pino Di Meo.
ARBITRO: Calderoni di Bari.
ASSISTENTI: Magaletti di Bari e Fracassi di Foggia.
RETI: pt 2′ Sene, 12′ Taccogna; st 4′ Colamesta (S)
NOTE: angoli 1-3; rec pt 1′; st 5′.
AMMONITI: Massari, Pizzo, Colonna.