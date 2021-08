Il Bisceglie ufficializza Leonetti, “Prospettata questa opportunità non ci ho pensato due volte”

Il Ferragosto incombe, ma il Bisceglie non ha tempo da perdere sul mercato e questa mattina ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Savino Leonetti.

Classe 1993, originario di Andria, Leonetti è cresciuto nelle giovanili della Fidelis per approdare poi nella stagione 2011/12 a Francavilla in Sinni in serie D. A gennaio 2013 il trasferimento al Foggia dove cambia il suo ruolo passando da esterno offensivo a centravanti. Il neo acquisto del Bisceglie prosegue il suo cammino tra i professionisti indossando le casacche di Acr Messina, Rimini, Vibonese e Lumezzane, mentre nel 2017/18 approda in serie D a Gravina mettendo a segno 11 gol in 28 partite. Team Altamura (fino a dicembre) e Francavilla in Sinni sono le tappe della stagione seguente, poi nel 2019/20 approda al Corato (Eccellenza) realizzando 15 gol in 24 presenze. Lo scorso anno Leonetti ha giocato dapprima con il Cerignola, poi a febbraio è tornato per la terza volta a Francavilla (a segno 5 volte in 18 gare).

“Ed ora eccomi qui a Bisceglie – esordisce Leonetti – in una piazza importante per la categoria ed in cui avevo da tempo desiderio di misurarmi. Non è un caso che la trattativa sia durata appena un giorno e mezzo, a dimostrazione della volontà mia e della dirigenza nerazzurra di chiudere l’accordo. Avevo ricevuto richieste da altre società, ma appena si è prospettata questa opportunità non ci ho pensato due volte. Sono abituato ad assumermi responsabilità pesanti, conosco il girone H di serie D ormai da dieci anni e mi impegnerò con la massima dedizione alla causa. Per nessuno è semplice ripartire dopo una beffa come quella subita a maggio, ma sono convinto che la tifoseria sarà al nostro fianco fin dal primo giorno e noi calciatori li ricambieremo sudando la maglia sempre”.