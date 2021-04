Il Bisceglie supera la Virtus Francavilla e si rilancia in chiave salvezza

Ritorno migliore non poteva esserci per Giovanni Bucaro sulla panchina del Bisceglie Calcio. I nerazzurri interrompono la serie di quattro sconfitte consecutive superando tra le mura amiche la Virtus Francavilla con il punteggio di 1-0. Decisiva la bellissima rete siglata da Mansour nel corso del primo tempo.

Mister Bucaro opta per un 4-4-2 nel quale trova spazio dal primo minuto Hassan, all’esordio assoluto con la maglia del Bisceglie. Accanto al calciatore israeliano, nella linea difensiva davanti a Spurio giocano Priola, Vona e Giron. A centrocampo agiscono Maimone e Romizi con Sartore e Mansour sulle corsie esterne ed in attacco il tandem, ormai consolidato, composto da Rocco e Makota. Gli ospiti, a caccia di un posto nella griglia play-off, si presentano al “Ventura” con un 3-5-2 nel quale l’ex Delvino agisce nel terzetto arretrato.

Lunga fase di studio in avvio di partita. Il primo squillo è di marca ospite e giunge al 20’ quando Vazquez sfugge ad Hassan e calcia dal limite con il sinistro, ma Spurio si distende e blocca la conclusione. La gara non è bellissima ma il Bisceglie si dimostra finalmente cinico e al 27’, alla prima occasione, passa in vantaggio grazie ad una meravigliosa rete di Mansour. Il numero sette nerazzurro raccoglie un cross dalla destra operato da Sartore e con una splendida girata al volo porta in vantaggio i suoi siglando il quarto gol in stagione. I brindisini accusano il gol dei padroni di casa e nell’ultimo segmento della prima frazione non costruiscono grossi grattacapi alla difesa biscegliese ad eccezione di un paio di colpi di testa terminati sul fondo. Nel finale di tempo, però, mister Bucaro è costretto ad effettuare un cambio in virtù dell’infortunio accusato da Makota; al suo posto entra Cecconi. Dopo tre minuti di recupero assegnati per le numerose interruzioni di gioco l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi.

La ripresa si apre con il cartellino giallo sventolato ai danni di Romizi che, diffidato, salterà la sfida di Teramo. Al 55’ la prima chance del secondo tempo è per la Virtus Francavilla con la torsione di Adorante che non impensierisce Spurio. La risposta dei padroni di casa si materializza sessanta secondi più tardi con Giron ma la sua punizione si spegne docilmente tra le braccia di Costa. La più grande opportunità della frazione è dei nerazzurri e la costruisce Sartore che al 59’ semina il panico nella retroguardia ospite e lascia partire un sinistro dal limite dell’area che incoccia il palo alla destra di Costa, sulla ribattuta la sfera arriva a Cecconi ma il suo tiro a botta sicura viene murato dalla difesa. I brindisini provano a costruire per cercare di raggiungere il pareggio ma la retroguardia stellata si disimpegna egregiamente e difende con ordine il prezioso vantaggio infatti non si segnalano pericoli per la porta di Spurio eccezion fatta di un cross dalla destra che attraversa tutta l’area e sul quale Adorante non arriva per un soffio. Gli ospiti ci provano anche con i cambi inserendo in campo Maiorino ma il copione della partita non cambia ed, anzi, il Bisceglie si affida al contropiede alla ricerca del gol della sicurezza. Proprio in una di queste occasioni, a tre giri di lancette dal novantesimo, Delvino, già ammonito, atterra Rocco al limite dell’area e lascia i suoi in inferiorità numerica. Sul successivo calcio punizione la conclusione di Giron è deviata dalla barriera e il gran riflesso di Costa evita ai suoi di capitolare per la seconda volta. L’ultimo pericolo per i nerazzurri si materializza nel terzo dei cinque minuti di recupero assegnati dal direttore di gara quando la Virtus Francavilla si guadagna un calcio piazzato dal vertice sinistro dell’area di rigore ma l’esecuzione di Maiorino si perde abbondantemente alta.

Con i tre punti conquistati oggi pomeriggio, il Bisceglie sale a quota 27 in classifica ed aggancia la Paganese, sconfitta dal Monopoli per 3-1. La distanza dalla Vibonese, che occupa la prima posizione utile in chiave salvezza, si riduce a sole cinque lunghezze quando mancano tre giornate alla fine del torneo. Il prossimo appuntamento, in programma domenica prossima, vedrà Priola e soci recarsi sul campo del Teramo. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

BISCEGLIE-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0 (p.t. 1-0)

BISCEGLIE: Spurio, Giron, Priola, Vona, Mansour, Rocco (93’ Altobello), Makota (41’ Cecconi), Romizi (82’ Zagaria), Maimone, Sartore (82’ Vitale), Hassan. A disp: Russo, De Marino, Ibrahim, Ferrante, Musso, Casella, Tazza, Bassano. All: Bucaro

VIRTUS FRANCAVILLA: Costa, Pambianchi, Castorani (61’ Tchetchoua), Giannotti (53’ Carella), Vazquez, Mastropietro (61’ Maiorino), Delvino, Franco, Sperandeo (78’ Ciccone), Nunzella, Adorante. A disp: Crispino, Zenuini, Celli, Miccoli, Caporale, Marino, Calcagno, Negro. All: Colombo

MARCATORI: 27’ Mansour

AMMONITI: 5’ Giannotti (VF), 46’ Romizi (B), 50’ Castorani (VF), 65’ Delvino (VF), 84’ Vitale (B)

ESPULSO: 87’ Delvino (VF)

ARBITRO: Garofalo (Torre del Greco). ASSISTENTI: Martinelli (Seregno), Piedipalumbo (Torre Annunziata). QUARTO UFFICIALE: Centi (Viterbo)