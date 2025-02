Il Bisceglie Rugby torna in campo ospitando il Cus L’Aquila

Si avvicina a grandi passi la prima gara ufficiale del 2025 per il Bisceglie Rugby che domenica 16 febbraio, ore 14:30, allo Stadio Comunale di Trani ospita il Cus L’Aquila, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A femminile, girone 3.

“Le pause di campionato aiutano il fisico a ristabilirsi e a recuperare da qualche piccolo infortunio – esordisce Annamaria Giangregorio – ma possono essere pericolose dal punto di vista dell’approccio mentale alla gara. L’insidia principale sta nell’entrare fin da subito in partita ed evitare di concedere troppo alle avversarie”.

La gara d’andata, disputata lo scorso 3 novembre, segnò l’esordio in campionato con le abruzzesi che si imposero 52-5. A distanza di oltre tre mesi le difficoltà non cambiano per il roster guidato da coach Gramajo, “L’Aquila è un avversario che può contare su una bella rosa di giocatrici – sottolinea Giangregorio – composta da tante ragazze giovani con diversi anni di rugby giocato nei settori giovanili, ma allo stesso tempo può contare sulla presenza di giocatrici più esperte. E’ un club con un alto potenziale che abbiamo avuto modo di constatare già nella gara di andata. Le aquilane hanno dimostrato di essere molto brave a tenere sempre la palla viva, evitando il punto d’incontro, aspetto sul quale abbiamo lavorato molto in allenamento nell’ultimo periodo”.

Bisceglie Rugby che deve recuperare una gara, ma che ha la necessità di dare ossigeno alla propria classifica. Un aspetto che la bitontina Giangregorio tiene bene a mente, “Sicuramente questa prima parte di campionato è servita da assestamento, molte ragazze hanno fatto esperimenti in ruoli nuovi e abbiamo trovato un nuovo equilibrio con l’arrivo di coach Gramajo. Da ora in poi non resta che iniziare a portare a casa i risultati del lavoro che stiamo facendo con grande impegno e dedizione e continuare ad essere un punto di riferimento per il rugby al femminile in Puglia”.

Colonna portante del club sin dalla sua nascita, rugbista di riferimento dal 2018, Giangregorio sa bene quale sia il contributo che può dare al progetto Bisceglie Rugby ed alla sua stagione, “Nel complesso valuto la mia stagione positivamente. Penso che il contributo maggiore che posso dare alla squadra è quello di mettere a disposizione l’esperienza maturata in tanti anni di rugby, vissuto sotto diverse vesti. Spesso scherzo con le mie compagne quando dico che è giunta l’ora di appendere le scarpette al chiodo, ma di fatto le sensazioni che il campo mi da, le emozioni che vivo con le mie compagne di squadra – sottolinea in chiusura – mi spingono a non mollare, a dare continuità al progetto e a fare in modo che quello che per noi giocatrici più esperte è stato un sogno per molto tempo, continui ad essere realtà per tante giovani ragazze”.

Bisceglie Rugby-Cus L’Aquila sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Bisceglie Rugby a partire dalle ore 14:25.