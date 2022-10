Il Bisceglie Rugby torna in campo dopo la sosta, sfida al Torre Del Greco

Dopo una settimana di pausa, riprende il campionato di Serie A femminile con il Bisceglie Rugby che domenica 30 ottobre sarà impegnato a Napoli contro il Torre Del Greco.

La formazione campana ha disputato un solo match quest’anno, il 16 ottobre contro il Ragusa, vincendo per 24-0. Per le biscegliesi guidate da Sean Hedley invece si tratta della terza sfida in campionato e, dopo la sconfitta in casa contro l’All Reds Roma, l’obiettivo è quello di tornare a vincere. Sarà una partita aperta e combattuta, durante la scorsa stagione le due squadre si sono affrontate quattro volte, due in campionato ed altrettante in Coppa Conference, con le Bees biscegliesii che sono riuscite a vincere solo in un’occasione.

Domenica non sarà facile per le pugliesi imporsi in trasferta, anche a causa di alcune assenze di troppo. In casa Bisceglie Rugby però, non mancano fiducia e determinazione, fattori che potranno rivelarsi fondamentali nella sfida in programma per domenica a partire dalle ore 12:30.