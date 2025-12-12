Il Bisceglie Rugby torna in campo contro le catanesi de I Briganti

Ultimo impegno del 2025 per il Bisceglie Rugby che domenica 14 dicembre (ore 10:30) sarà protagonista in terra siciliana per affrontare il Rugby I Briganti nella quarta giornata di Serie A femminile, girone 3.

Una lunga pausa per le “bees” che tornano in campo, nuovamente in trasferta, dopo l’ultima fatica in quel di Scandicci datata 2 novembre. «Il gruppo è desideroso di scendere nuovamente in campo – esordisce Angelica Passaquindici parlando della gara di Catania – dopo queste settimane di stop; abbiamo avuto modo di lavorare a 360° sotto il profilo tecnico del collettivo e a livello individuale abbiamo approfondito alcune specificità in base ai ruoli, continuando a curare la preparazione atletica personalizzata».

Terzo posto in classifica per I Briganti, avversario che il pilone nativo di Ruvo di Puglia analizza così: «Prevedo una partita combattuta; al primo confronto con loro quest’anno mi aspetto un nuova organizzazione del gruppo squadra, oltre che la capacità avversaria di cogliere i momenti di criticità durante la gara e saperli sfruttare a proprio vantaggio».

Ottava stagione in carriera per la Passaquindici che dal 2020 ha sposato il progetto Bisceglie Rugby, «Sto vivendo una stagione di ripresa dopo un lungo infortunio con il desiderio di tornare a divertirmi in campo e condividere il gioco con le giovani arrivate da cui ricevo sempre nuovi stimoli». Sul futuro prossimo a livello di team: «le prospettive sono quelle di una squadra che lavora quotidianamente, focalizzata sul processo di crescita più che sul risultato immediato. Quello che mi auguro è che si continui sempre a garantire a chiunque si avvicini, la possibilità di fare esperienza di questo sport che coinvolge e travolge il proprio stile di vita in senso positivo». (Credit foto. Rino Romanelli)