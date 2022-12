Il Bisceglie Rugby torna alla vittoria battendo Ragusa al Ventura

Torna il sorriso in casa Bisceglie Rugby, le ragazze guidate da coach Hedley guadagnano la seconda vittoria in campionato battendo il Ragusa Rugby grazie ad un ottima prestazione corale.

Dopo diverse partite sottotono, la voglia di riscatto tra le mura amiche era emersa già nell’ostica partita contro le Spartan Queens. Quattro punti che, approfittando della contemporanea sconfitta dell’All Reds Roma, portano la compagine pugliese al quarto posto del girone 3 di Serie A.

La squadra capitanata da Angelica Passaquindici, fin dal primo minuto non ha nascosto la propria determinazione, approcciando il match con convinzione ed attenzione. Una scelta che premia subito le Bees, dopo neanche dieci minuti infatti arriva la prima meta della sfida firmata da Lucia Pasquale. Un avvio di gara che rende le padrone di casa ulteriormente fiduciose nei propri mezzi e dopo pochi minuti arriva anche la seconda segnatura di giornata con Alessandra Cannillo che sfrutta l’ottimo lavoro del pacchetto di mischia e consente alle proprie compagne di portarsi sul 12-0, grazie anche alla successiva trasformazione da parte di Jessica Ramos Borges. Nonostante una prima frazione ben gestita dalle pugliesi, il Ragusa riesce a difendersi con ordine e non perde la concentrazione. Le siciliane si dimostrano una formazione ben organizzata e pericolosa in attacco. Sullo scadere del primo tempo arriva la meta ospite che, grazie alla conseguente trasformazione, chiude il primo tempo con il risultato di 12-7.

Nella seconda metà di gara c’è da sottolineare l’ottima gestione delle padrone di casa, brave a non rischiare la rimonta ospite. Nonostante un lungo possesso di palla però, le gialloblù faticano a concretizzare le azioni offensive, fino a quando Clementine Rigoulot con un’ottima giocata individuale, buca la difesa avversaria e segna una meta di pregevole fattura che chiude definitamente il match con il risultato di 17-7.

Un successo meritato da parte di tutta la famiglia Bisceglie Rugby, brava a resistere a momenti difficili in questa stagione per via di diverse assenze ed infortuni. Il campionato riprenderà domenica 29 gennaio con le Bees che dovranno difendere il quarto posto sul campo delle All Reds Roma.