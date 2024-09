Il Bisceglie Rugby si mette al lavoro in vista del campionato di Serie A femminile

Finalmente si comincia. La stagione del Bisceglie Rugby versione 2024/2025 prende il via questa sera sul sintetico del campo comunale “Francesco Di Liddo” in vista della quarta partecipazione consecutiva al campionato di Serie A Femminile.

Squadra agli ordini del neo tecnico Andres Tomas Gramajo e dello staff formato dalla vice Alessandra Cannillo e dalla preparatrice atletica Alessandra Pedone. Si riparte con grande entusiasmo e con la voglia di migliorare i risultati maturati nel recente passato.

Con l’esordio in campionato previsto per il 27 ottobre, la squadra avrà a disposizione tutto il mese di settembre per mettere benzina nelle gambe ed imparare i dettami tattici del tecnico argentino con la dirigenza che, invece, sta pianificando la possibilità di effettuare dei test amichevoli nelle prossime settimane.

Ma il Bisceglie Rugby non è solo prima squadra. Al via nel tardo pomeriggio odierno anche la stagione della compagine Under 16 maschile guidata da Domenico Fabiano, mentre è in rampa di lancio anche la partenza della Scuola Rugby con lo start previsto per il prossimo 17 settembre.