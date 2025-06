Il Bisceglie Rugby saluta due componenti dello staff tecnico

Prime novità in casa Bisceglie Rugby che comunica la conclusione del rapporto con il tecnico Andres Gramajo e Flor Minero, responsabile del Mini Rugby.

“Ad Andres e Flor il grazie da parte del club presieduto da Antonio Pedone – si legge nel comunicato stampa del club – per la professionalità, le competenze e la passione messe a disposizione del nostro progetto nella stagione che va a concludersi proprio oggi. Grazie per quello che ci avete dato ed in bocca al lupo per il vostro futuro”.