Il Bisceglie Rugby riaccende i motori con gli allenamenti open

Il Bisceglie Rugby riparte. La stagione 2025/2026 comincia domani, mercoledì 16 luglio, con il primo di quattro allenamenti “open”.

Nella fase “off season” lo staff tecnico delle bees è pronto ad accogliere tutte coloro che vorranno vivere una nuova esperienza o mettersi alla prova in una delle discipline con maggiore storia e fascino. Quello di domani è il primo di quattro appuntamenti: gli altri sono previsti il 23 luglio, 30 luglio e 6 agosto.

Nel corso di questi incontri è prevista una fase dedicata alla preparazione atletica (no contatto) con obiettivo di migliorare forza, resistenza e coordinazione. Un modo per approcciarsi al mondo del rugby che le aspiranti atlete potranno vivere in maniera inclusiva.

Per info: consultare le pagine Facebook, Instagram e TikTok. Oppure scrivere su WhatsApp al 376 163 2393. (Foto: Bisceglie Rugby)