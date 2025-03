Il Bisceglie Rugby può esultare, vittoria nel finale contro I Briganti

Arriva nel modo più spettacolare ed emozionante la prima vittoria stagionale del Bisceglie Rugby che ieri mattina ha battuto I Briganti Rugby 17-15 in occasione dell’ottava giornata del campionato di Serie A femminile, girone 3.

Al campo Martucci di Gioia del Colle le ragazze di coach Gramajo approcciano con il giusto piglio guadagnando subito metri in campo. Con il passare dei minuti le siciliane prendono le misure ed al 7’ passano con una meta sfruttando un passaggio a vuoto delle avversarie. Le pugliesi non demordono e nel corso della frazione giungono a meta, negata poi dal direttore di gara per un probabile velo. Si va il riposo sotto 0-5.

Il secondo tempo parte con la metà del 5-5 a firma Annamaria Giangregorio che al 4’ rimette la gara sul filo dell’equilibrio. Bisceglie Rugby che si posiziona in maniera stabile nella metà campo delle catanesi ma, come accaduto nel primo tempo, I Briganti sono una squadra lucida e capace di colpire all’improvviso. Al 24’, infatti, ecco arrivare la seconda meta che porta le ospiti avanti di cinque lunghezze. Passano cinque minuti ed il 10-10 lo firma Alessandra Cannillo, seguita dalla trasformazione di Rita Gabrieli per il primo vantaggio di giornata delle “bees”. Bisceglie che continua ad attaccare andando vicinissimo alla terza meta con le scorribande di Sorressa. Nel finale accade di tutto: al 39’ meta siciliana per il nuovo soprasso (12-15). La delusione lascia spazio alla sana rabbia agonistica di una Bisceglie che nel pieno recupero sigla la meta della vittoria con Letizia Valente. Al fischio finale e vittoria per le padrone di casa che con merito conquistano i primi punti stagionali.