Il Bisceglie Rugby non trova continuità, stop contro l’Amatori

Trasferta amara per il Bisceglie Rugby sconfitto ieri dall’Amatori Catania allo stadio del rugby “Paolone” in occasione della nona giornata di Serie A femminile, girone 3.

Gara dai ritmi alti imposti dalle catanesi che dimostrano di avere una buona rotazione di palla in mediana, mettendo in difficoltà placcaggi e linea difensiva pugliese. Amatori subito a meta e per il Bisceglie Rugby è diventato tutto più difficile. Padrone di casa che hanno creato il solco decisivo nella prima frazione andando al riposo con un parziale di 32-0.

Nella ripresa le ragazze guidate da Andres Gramajo si sono scrollate di dosso alcune incertezze ed hanno provato la reazione andando a segno con due mete a firma Alessandra Cannillo (44-5) e Annarita Perfetti con la trasformazione di Rita Gabrieli alleggerendo il passivo sino al definitivo 51-12 per l’Amatori Catania.

Bisceglie Rugby che scenderà in campo nuovamente domenica 30 marzo rendendo visita al Neapolis per disputare il recupero della quinta giornata di campionato.