Il Bisceglie Rugby lotta, ma al Ventura passa la capolista Spartan Queens

Una bella giornata dedicata al rugby ha arricchito la domenica biscegliese, chiusa dal match di serie A femminile tra Bisceglie Rugby e Spartan Queens, vinto dalle ospiti.

Da una parte la capolista, dall’altra il fanalino di coda, due squadre che hanno giocato a viso aperto, mettendo in campo tutto per portare a casa l’incontro andato in scena allo stadio Gustavo Ventura. La formazione marchigiana ha mantenuto per più tempo il pallino del gioco, nonostante ciò, le pugliesi hanno difeso in maniera importante per gran parte della sfida, crollando contro la qualità generale della formazione ospite. Nella sconfitta maturata per 20-0 in casa Bees lascia comunque il rammarico per non aver sfruttato un paio di occasioni favorevoli per sbloccare il proprio tabellino. In particolare, la formazione capitanata da Angelica Passaquindici, era riuscita anche a trovare la meta con Lucia Pasquale, abile a sfruttare il grande lavoro delle compagne per liberarle la strada verso la segnatura ma, secondo l’arbitro, l’estremo di casa durante la propria corsa ha calpestato la linea di bordocampo e la meta non poteva essere convalidata. Un verdetto che stronca sul nascere la felicità del pubblico sugli spalti, ma che non può cancellare la soddisfazione per la grande prestazione messa in campo dal Bisceglie Rugby che, ancora una volta, doveva fare i conti con diverse assenze.

Una prova di forza che serviva alle stesse ragazze guidate da Sean Hedley, uscite dal campo con maggiore consapevolezza nei propri mezzi e con una ritrovata fiducia in vista delle prossime partite.