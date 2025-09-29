Il Bisceglie Rugby è tra le società protagoniste del progetto #WeAreinPuglia

Il Bisceglie Rugby è tra le quindici società sportive pugliesi che, oltre a scendere in campo per passione, avranno il compito di promuovere l’immagine della Puglia in tutta Italia. L’iniziativa rientra nel secondo Avviso pubblico dedicato a sport e brand promosso dall’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, che ha presentato i risultati in conferenza stampa.

L’azione di marketing sportivo, lanciata in concomitanza con l’avvio della stagione agonistica 2025-2026, si fonda su una dotazione di 350mila euro destinata a rafforzare l’attrattività turistica della regione. Dopo il successo dello scorso anno, la Regione Puglia ha deciso di puntare nuovamente sul connubio tra sport e promozione territoriale, sfruttando la visibilità mediatica che diverse discipline garantiscono.

Il brand #WeAreinPuglia sarà il simbolo di questa iniziativa: apparirà sulle divise, sulle tute, sui mezzi di trasporto delle squadre e persino su un veicolo in volo, diventando un biglietto da visita della Puglia sui campi e nelle arene sportive di tutto il Paese. Le discipline coinvolte spaziano dal rugby al calcio, dal basket al volley, dal tennis alla pallamano, dal tiro con l’arco alla vela, passando per rally, volo sportivo e hockey.

«Lo sport è un moltiplicatore straordinario di valore per la nostra regione – ha sottolineato l’assessore al Turismo della Regione Puglia –. Passione, spirito di squadra e lealtà sono gli stessi principi che vogliamo trasmettere attraverso il brand #WeAreinPuglia. Ogni maglia e ogni competizione diventano un veicolo autentico di identità e attrattività».

Entusiasmo anche nelle parole di Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione: «Il binomio sport e turismo per la Puglia è vincente. Per il secondo anno consecutivo il nostro brand viaggerà insieme agli atleti nei campionati nazionali. E oggi vogliamo rendere omaggio al pugliese Fefè De Giorgi, che ha scritto una pagina memorabile della pallavolo mondiale».

Soddisfazione è stata espressa anche da Flavia Leone, responsabile dell’Ufficio Valorizzazione Offerta di Pugliapromozione, che ha rimarcato come quest’anno abbiano partecipato numerosi nuovi sport: «Ogni partita e ogni atleta contribuiranno a raccontare la Puglia. La selezione delle società è stata guidata dalla capacità mediatica di amplificare il messaggio del brand».

Il Bisceglie Rugby, insieme agli altri club selezionati, sarà quindi ambasciatore della Puglia, unendo valori sportivi e comunicazione turistica per rendere la regione sempre più riconoscibile e attrattiva a livello nazionale.