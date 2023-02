Il Bisceglie Rugby attende al “Ventura” l’ostico Torre del Greco

Nuovo appuntamento per le ragazze del Bisceglie Rugby che, domenica 5 febbraio alle ore 14.30, tornano in campo al “Ventura” per il match contro Torre del Greco valido per l’ottava giornata del girone 3 di Serie A.

Un match che è diventato un vero e proprio classico della palla ovale al femminile nelle ultime stagioni, con le due squadre sempre in grado di regalare grandi emozioni. Una sfida davvero complessa per le biscegliesi al cospetto di una formazione molto in forma e artefice fin qui di un campionato di altissimo livello come testimoniano le sette vittorie conquistate su otto incontri disputati. Grazie a questi risultati le ragazze campane veleggiano nelle zone altissime della classifica alle spalle della sola capolista Spartan Queens Montegranaro, unica squadra in grado di frenare la corsa di Torre del Greco. Nonostante ciò, la formazione di coach Hedley vuole assolutamente provare a mettere in difficoltà le più quotate avversarie in primis per riscattare la pesante sconfitta per 46-0 patita nel match d’andata e, inoltre, per cercare di riprendere il quarto posto in graduatoria, perso la settimana scorsa in favore delle laziali dell’All Reds Roma, brave a superare le biscegliesi nello scontro diretto. L’obiettivo per le Bees è, quindi, quello di tornare a disputare una partita intensa ed attenta per incamerare belle prestazioni e soprattutto punti importanti per la classifica, confidando anche sul calore del pubblico di casa. (FOTO: UFFICIO STAMPA BISCEGLIE RUGBY)