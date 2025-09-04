Il Bisceglie Rugby apre il mese di settembre con le date per gli Open Day

Mese di settembre pieno di impegni per il Bisceglie Rugby che si appresta a cominciare il lavoro stagionale a partire dagli Open Day.

Si parte martedì 9 settembre quando allo Stadio Gustavo Ventura di Bisceglie è previsto il primo incontro per tutti coloro che, nati dal 2007 al 2021, vorranno approcciarsi ad una delle discipline sportive con maggiore tradizione.

Dirigenti e tecnici del Bisceglie Rugby saranno pronti, dalle ore 18:15 alle ore 19:45, per far conoscere i segreti e le curiosità a tutti i partecipanti. Tre le aree coinvolte: Minirugby, Femminile e Maschile.

Open Day Bisceglie Rugby che si ripeterà venerdì 12 settembre con le stesse modalità ed i medesimi orari. L’accesso è gratuito.