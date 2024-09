Il Bisceglie riacciuffa il derby nel finale con l’Unione Calcio

Termina con un pareggio per 1-1 la stracittadina tra Bisceglie ed Unione Calcio disputatasi sul neutro di San Ferdinando e valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Eccellenza.

Mister Scaringella, rispetto al match contro il Manduria, concede spazio ad Aceto, Scimia, Polichetti e Perestrello mentre, tra le fila azzurre una sola variazione: Farinola al posto di Andriano.

Partono meglio gli azzurri i quali costringono Tarolli agli straordinari dopo solo 5′. Passano undici giri di lancette ed Amoroso sfrutta al meglio il filtrante di Farinola siglando la prima rete stagionale. Il match diventa gradevole e, per annotare la successiva occasione, bisogna aspettare il 27′ quando Scimia impegna Lullo con una conclusione dai venti metri. L’Unione non resta a guardare ed al 28′ la traversa nega la gioia del gol a Binetti. Alla mezz’ora Aceto, da ottima posizione, spara alto. Nove minuti più tardi, la punizione di Zinetti viene ben disinnescata da Tarolli. Il finale di tempo regala emozioni: Al 44′ il Bisceglie pareggia il conto delle traverse con Aceto mentre l’Unione al 46′ rimane in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata da Di Pierro.

Nella ripresa il Bisceglie alza il baricentro per trovare la via del pareggio e lo sfiora al 55′ con il tiro a giro di Esposito. L’estremo difensore azzurro si supera all’81’ sempre su Esposito e successivamente Zinetti sventa il colpo di testa di Ferracci indirizzato in porta. Al minuto numero 89 arriva il pareggio biscegliese in virtù di un autorete di Zinetti. I nerazzurri ci credono ed al 98′ sfiorano il colpo grosso con Manè che trova la pronta opposizione di Lullo.

Con l’1-1 maturato nel derby cittadino entrambe le squadre si portano a quota 1 punto in classifica. Domenica prossima il Bisceglie sarà impegnato a Novoli mentre, l’Unione Calcio riceverà il Brilla Campi.

A.S. BISCEGLIE- UNIONE CALCIO 1-1 (p.t. 0-1)

A.S. BISCEGLIE : Tarolli, Cutrignelli, Mané, Aceto (86′ Mangialardi), Pesenti (77′ Ferracci), Esposito, Scimia (55′ Quitadamo), Polichetti (65′ Carlucci), Perestrello (65′ Aitor Lorà), Stefanini, Kone. A disp.: Della Pina. All.: Scaringella

UNIONE CALCIO: Lullo, Di Pierro, Farinola, Ngom, Binetti, Alberto, Ziani (44′ Andriano), De Blasio (35′ Soldani), Amoroso (94′ Pelosi), Zinetti, Dell’Olio (72′ Cirulli). A disp.: Lutzardo, Dicorato, La Notte, De Marco, Suriano. All.: Monopoli

ARBITRO: Caldarulo (Bari). ASSISTENTI: Nero (Barletta), Mazzarelli (Barletta)

MARCATORI: 16′ Amoroso (U), 89′ autorete Zinetti (B)

AMMONITI: De Blasio (U), Esposito (B), Binetti (U), Dell’Olio (U), Andriano (U), Lullo (U).

ESPULSO: Di Pierro (U) al 46′ per somma di ammonizioni.

Foto: Emmanuele Mastrodonato