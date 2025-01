Il Bisceglie rallenta con l’ultima in classifica, torna alla vittoria l’Unione Calcio / CLASSIFICA

Il ventisettesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese termina con un bilancio positivo per le due compagini biscegliesi, impegnate in due sfide alla portata. Larga vittoria per l’Unione, che si impone 4-0 nel match casalingo contro il Ginosa. Il Bisceglie viene beffato nel finale dall’Arboris Belli e non va oltre il 2-2.

Il Bisceglie Calcio non trova il quarto successo consecutivo ed è costretto ad accontentarsi del pareggio sul campo del fanalino di coda Arboris Belli. Nelle battute iniziali i nerazzurri costruiscono numerose chance per portarsi in vantaggio, prima con il palo colpito da Pedrini e poi con la traversa di Ciurlo. Sono però i padroni di casa a sbloccare il match con la rete di Mezzapesa, che obbliga gli stellati a reagire immediatamente. Al 41′ il Bisceglie è ancora sfortunato, con Martinez che centra la traversa, ma cinque minuti più tardi il gol di Forbes in pieno recupero rimette in piedi il match. Nella ripresa i nerazzurri continuano a macinare occasioni da gol ed al 68′ completano la rimonta con la rete di Konè da posizione ravvicinata. Nel momento decisivo arriva però la beffa degli avversari, che all’88’ riportano i conti in parità con la punizione di Garcia. A pochi istanti dal triplice fischio l’Arboris Belli va addirittura vicinissimo al clamoroso ribaltone, ma la traversa grazia la squadra allenata da mister Di Meo. Tanto rammarico per la mancata gestione del vantaggio nel finale di partita, per una squadra in grado comunque di raccogliere il sesto risultato utile consecutivo e portarsi a quota 41 punti al sesto posto in classifica. Nel prossimo turno di campionato in programma questa domenica, il Bisceglie affronterà il Foggia Incedit con l’obiettivo di avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff.

L’Unione ritrova il sorriso e stravince tra le mura amiche del “Di Liddo” contro il Ginosa, centrando agevolmente il primo successo del 2025. Partita subito in discesa per gli azzurri, che passano in vantaggio al 4′ con la rete del solito Amoroso, che replica al 26′ firmando la doppietta personale. Nel secondo tempo il canovaccio del match resta invariato ed al 57′ Andriano cala il tris. Venti minuti più tardi Suriano chiude definitivamente i conti, ipotecando una vittoria che mancava da oltre un mese. Ora la squadra allenata da mister Monopoli risale al nono posto a quota 39 punti, approfittando dei pareggi di Manduria e Massafra, in attesa del prossimo impegno contro la Nuova Spinazzola.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO