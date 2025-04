Il Bisceglie prepara i playoff traendo buone indicazioni dal test con l’Audace Barletta

Un buon test per prepararsi ai playoff. Si può riassumere in questo modo il match amichevole disputatosi ieri pomeriggio al “Ventura” dal Bisceglie Calcio contro l’Audace Barletta.

Una gara dalla quale mister Di Meo ha potuto trarre diverse indicazioni, infatti, i nerazzurri erano impegnati contro un avversario molto quotato, che veleggia in vetta al campionato di Promozione. La formazione barlettana è la capolista indiscussa del girone A del torneo ed è prossima al ritorno in Eccellenza avendo letteralmente dominato per tutto il corso della stagione e distanziato tutte le rivali nella corsa al primo posto, per il quale manca solo l’aritmetica certezza. I biscegliesi, però, hanno fatto valere la differenza di categoria per tutti i novanta minuti aggiudicandosi il test con il punteggio di 5-2 in virtù delle reti messe a segno da Aguilera e Martinez nel primo tempo e di Latorre e Lella, quest’ultimo autore di una doppietta, nella ripresa.

Il Bisceglie ha ruotato tutti gli uomini a propria disposizione e il tecnico nerazzurro, ai microfoni ufficiali del club, si è detto soddisfatto di quanto visto nel corso dei novanta minuti di gioco lodando la prova dei suoi, soprattutto nell’ottica della semifinale playoff. «È stato un buon test contro un’ottima squadra – ha dichiarato a fine partita mister Di Meo –. Ciò che mi interessava maggiormente era avere conferme dal punto di vista fisico: era molto importante recuperare i diversi giocatori che avevano avuto qualche acciacco nell’ultimo periodo. La squadra sta bene, stiamo studiando idee e strategie per la partita contro la Polimnia e abbiamo un’altra settimana per metterle a punto».

Dunque una gara dai risvolti piuttosto positivi per la compagine nerazzurra, che ora si ritroverà dopo le festività pasquali per preparare il primo appuntamento che può valere una stagione. (FOTO: SERGIO PORCELLI)