Il Bisceglie pareggia contro il Canosa e si assicura l’accesso in semifinale di Coppa Italia

In virtù del successo esterno ottenuto all’andata per 0-2, il Bisceglie si qualifica alle semifinali di Coppa Italia Eccellenza Puglia con l’1-1 finale nel secondo atto contro il Canosa.

Nel ritorno andato in scena al “Ventura” mister Di Meo si affida ad un reparto d’attacco rivisitato, facendo rifiatare Lopez e il protagonista della vittoria contro il Taranto, Citro. Dopo un avvio di gara piuttosto tattico condizionato dalle scorie dei tanti impegni ravvicinati nell’ultimo periodo, la prima opportunità è in favore del Canosa con la punizione da posizione defilata battuta da Caputo, che disegna una traiettoria velenosa che sorprende Baietti e si stampa sulla traversa. Il Bisceglie risponde immediatamente con l’occasionissima capitata tra i piedi di Ricchiuti, che si prepara al meglio per il tiro da pochi passi ma spara alto. Al 25′ il corner battuto da Lavopa supera il portiere avversario e pesca Gonzalez libero sul secondo palo, che a porta sguarnita non riesce a ribadire in rete. Padroni di casa ancora pericolosi con Sene che attacca la profondità con i giri giusti ma sciupa tutto con un pallonetto che termina facile tra le braccia dell’estremo difensore canosino Massari. Dieci minuti più tardi il Bisceglie manca ancora l’appuntamento con il gol del vantaggio con un ottimo dai e vai sull’asse Sene-Ricchiuti, il classe 2007 avanza sulla destra e trova il francese che calcia rasoterra a fil di palo sprecando un’altra ghiottissima chance. I nerazzurri continuano a spingere alla ricerca del vantaggio: al 43′ contropiede propiziato da Castro che prova a sfruttare la superiorità numerica in area piccola, aprendo per Sene che supera il portiere ma calcia sull’esterno della rete. Il primo tempo si chiude con un gran rammarico per le troppe occasioni non concretizzate dal collettivo stellato.

Ad inizio ripresa il copione non cambia: al 55′ la punizione di Lavopa dalla sua mattonella preferita sfiora il palo. Come un fulmine a ciel sereno cinque minuti dopo la punizione di Strambelli becca la testa del capitano rossoblù Gomes Ferreira, che anticipa l’uscita rivedibile di Baietti e riapre il discorso qualificazione. Di Meo prova a correre ai ripari inserendo Lopez e Citro per dare manforte al reparto offensivo. Il Canosa, galvanizzato dal gol che ha sbloccato la partita, insiste e si rende pericoloso con un’apertura visionaria di Strambelli sui piedi di Caputo che si accentra dalla sinistra ma non impensierisce Baietti, che riesce a smanacciare in qualche modo. Al 78′ l’intervento in ritardo commesso da Martino ai danni di Iagulli viene punito severamente dal direttore di gara con un rosso diretto che costringe i nerazzurri a difendere il vantaggio nel computo totale delle reti in inferiorità numerica. Nonostante l’uomo in meno, gli stellati rimettono i conti in parità all’82’ grazie all’apporto fornito dai subentrati: palla in profondità per Lopez, che trova la sponda di testa per Citro, abile a non farsi ipnotizzare dall’uscita del portiere e realizzare il secondo centro consecutivo dall’enorme peso specifico. Nel finale di gara si aprono gli spazi per il Bisceglie che non riesce ad essere letale nelle ripartenze: all’88’ la scivolata pulita di Mbodji spiana la strada a Lopez che si invola verso l’area di rigore ma spreca tutto a tu per tu con Massari. La sfida si chiude con un prezioso pareggio che regala agli uomini allenati da Di Meo l’accesso alle semifinali di Coppa, in attesa del prossimo impegno in campionato contro la Virtus Mola.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO