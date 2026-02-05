Il Bisceglie festeggia il trionfo in Coppa, Di Meo: “Abbiamo messo il cuore oltre l’ostacolo”

Una vittoria da squadra vera che ricompensa il Bisceglie delle tante delusioni patite negli ultimi anni. Il collettivo nerazzurro si gode la vittoria contro il Taranto in finale di Coppa Italia Eccellenza Puglia, arrivata a seguito di un doppio impegno tra andata e ritorno che ha visto Citro e compagni prevalere meritatamente sulla formazione ionica. L’artefice del successo, mister Pino Di Meo mostra tutta la propria soddisfazione per il traguardo ottenuto nell’intervista rilasciata ai nostri microfoni e ringrazia tutti i sostenitori per il supporto dato: “Ho chiesto alla città di riempire lo stadio e tutti hanno risposto presente. È stato tutto bellissimo, sono contentissimo per come è andata. Abbiamo fatto un secondo tempo magistrale, abbiamo messo il cuore oltre l’ostacolo. Hanno corso tutti, ho visto gente come Citro e Lavopa che correva. Abbiamo la squadra giusta per poter affrontare sia la coppa che il campionato fino alla fine. Anche a Brindisi abbiamo giocato bene ed abbiamo risposto alla sconfitta con i fatti. Domani già testa al campionato”.

Protagonista del match anche il giovanissimo centrocampista classe 2007 Marco Cifarelli: “Non ho mai giocato con i grandi, questo è il primo anno. Un’emozione fantastica vincere con il Bisceglie. La gradinata era fantastica, oggi c’erano tantissimi tifosi. È stata una partita dura contro una squadra forte, ma abbiamo vinto noi. Merito della spinta dei tifosi, che ci hanno spronato per vincere”.

FOTO DI RINO ROMANELLI