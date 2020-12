Il Bisceglie Femminile vince in rimonta sul campo del Granzette

La nona giornata di campionato del Bisceglie femminile, si conclude con una vittoria ai danni del Granzette nell’impianto del Pala San Pio di Rovigo, con il punteggio di 3-2.

Avvio di primo tempo vivace, con Bisceglie pericoloso con Giuliano, che però manda la sfera fuori. Possesso palla dominato dalle nerazzurre; al terzo minuto di gioco ghiotta occasione per Tres Villa, da sola davanti al portiere scivola sulla palla. Trova il ritmo il Granzette che mette in difficoltà Oselame, dopo la conclusione dalla banda destra di Troiano. A metà primo tempo ancora Tres Villa si inventa un tiro dalla distanza con spalle al portiere; sfera però che si infrange sul palo destro. Dopo il timeout chiamato dalla squadra di Chiara Bassi, il Granzette sfrutta un’incomprensione della difesa nerazzurra, con Itturiaga che prova una conclusione centrale, finita che però termina sopra la traversa. Il vantaggio delle ospitanti non tarda ad arrivare: dopo il palo di Longato e il timeout di coach Ventura, ne approfitta Andreasi mandando la palla sul primo palo, dopo contropiede delle rodigine.

Seconda frazione di gara con meno azioni salienti ma con più gol. Primi tre minuti di gioco equilibrati, i due team si studiano senza rischiare troppo. Bisceglie tenta di sganciarsi dallo svantaggio con Tres Villa, che da centrocampo prova una fiondata, finita di poco alta sulla traversa. Il 2-0 arriva con Longato: rincorsa verso la porta avversaria, palla che finisce nella rete da posizione defilata. Tres Villa trascina le proprie compagne, trovando però solo una traversa. Comincia a metà secondo tempo la rimonta delle ragazze di Ventura, il 2-1 arriva da calcio di punizione, assist di Matijevic che serve Ribeirete da sola nella tre quarti. Momento delicato per le giocatrici di casa, che vedono sfumare il vantaggio al minuto 16: ai limiti dell’area di rigore Tres Villa prova una rasoiata che prima colpisce il palo per poi rientrare in gol. Inerzia della contesa tutta dalla parte di Tres Villa e compagne, che trovano il definitivo 3-2 al diciottesimo minuto con Roxana Ion: tiro di prima a porta libera, dopo azione di Giuliano che aveva impegnato Famà.

Bisceglie femminile consolida la quinta posizione in classifica, andando a quota 12 punti e chiudendo l’anno solare vittoriosa, in attesa degli esiti delle altre partite di giornata.