Il Bisceglie Femminile vince anche in trasferta, superato con sei reti il TikiTaka Francavilla

Con una prestazione di assoluto valore il Bisceglie Femminile batte alla Sky Arena di Salsomaggiore il TikiTaka Francavilla per 6-4 in occasione della seconda giornata di Serie A.

Pronti via e Vanin ruba un pallone a Ion portando in vantaggio le abruzzesi dopo neanche tre minuti. Ancora Vanin costringe Oselame alla deviazione volante. Brivido neroazzurro con un fallo laterale avversario diretto verso la porta, ma toccato da Oselame con palla che fortunatamente termina sul palo. Il Bisceglie cresce con il passare del tempo ed al 6’30” prova la via del pari con una gran giocata di Nicoletti il cui diagonale termina sul fondo. Il capitano si rifà poco dopo spingendo in rete su assist di Marino per l’1-1. Passano tre minuti e le neroazzurre mettono la freccia: Elpidio apre per Pascual che imbuca sul secondo palo dove Ion insacca la rete del vantaggio. Al 13’ ecco il gioiello di Elpidio che fa tunnel all’avversaria prima di scoccare un missile sotto la traversa da banda destra. Il TikiTaka prova la reazione, ma sul tiro di Bertè la risposta di Oselame è super. Vanin ci prova dalla distanza ma senza fortuna prima di andare al risposo sul 3-1 Bisceglie.

Nella ripresa passano 17 secondi e Vanin ruba il passo a Nicoletti infilando la rete che riporta sotto nel parziale il Tiki Taka. Il Bisceglie non reagisce e le avversarie prendono campo impattando nuovamente il match con Verzulli che sfrutta al meglio un contropiede organizzato assieme a Bertè. Il Bisceglie però oggi può contare sul talento di Elpidio che al 4’ si inventa letteralmente il gol del nuovo vantaggio con un tiro chirurgico da metà campo che supera Merlenghi. Le ragazze di mister Di Chiano pigiano sull’acceleratore e due minuti dopo Giuliano recupera una palla vacante insaccando con un tiro a giro la rete del 5-3 pugliese. Le emozioni non sono finire: all’8’ Bertè con un diagonale dalla distanza spacca la traversa. Il timbro finale sulla gara non può che metterlo Elpidio che al 15’ con una penetrazione centrale realizza la sesta rete biscegliese e la tripletta personale di giornata. Nel finale il gol di Gerardi serve a cristallizzare il risultato sul 6-4 in favore del Bisceglie Femminile che sale così a quota 6 punti in classifica.

(FOTO: DIVISIONE CALCIO A 5)

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

TIKITAKA FRANCAVILLA-BISCEGLIE FEMMINILE 4-6 (1-3 p.t.)

TIKITAKA FRANCAVILLA: Merlenghi, Vanin, Bettioli, Bertè, Verzulli, Pastorini, Gerardi, Cialfi, Nobilio, Papponetti, Sgravo, Verzulli. All. Schurtz



BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Ion, Giuliano, Elpidio, Montufo, Marino, Pati, Soldano, Caballero, Pascual, Loconsole. All. Di Chiano



MARCATRICI: 2’49” p.t. Vanin (T), 6’44” Nicoletti (B), 9’53” Ion (B), 13’54” Elpidio (B), 0’07” s.t. Vanin (T), 2’14” F. Verzulli (T), 4’10” Elpidio (B), 6’20” Giuliano (B), 15’14” Elpidio (B), 19’52” Gerardi (T)



AMMONITE: G. Verzulli (T), Ion (B)



ARBITRI: Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia), Michele Ronca (Rovigo), Marco Moro (Latina) CRONO: Andrea Seminara (Tivoli)