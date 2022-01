Il Bisceglie Femminile torna in campo, Di Chiano: “Mi aspetto tanto adesso dal gruppo”

Il Bisceglie Femminile torna in campo e lo fa sul palcoscenico più importante, quello della Sky Arena di Salsomaggiore affrontando il TikiTaka Francavilla nel match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, domenica 30 gennaio ore 18.25 con diretta su Sky Sport.

Neroazzurre che hanno dovuto cominciare a rimettere benzina nelle gambe dopo i casi Covid che si sono verificati nel gruppo squadra, “E’ stato un periodo particolare – esordisce il tecnico Giuseppe Di Chiano – ma per tutte le squadre la situazione è stata praticamente simile. Da martedì scorso dopo venti giorni siamo riuscite a fare allenamento tutte insieme e questo è un piccolo passo in avanti per riprendere confidenza con gli obiettivi di stagione”. Il finale di 2021 non è stato lusinghiero di soddisfazioni per il Bisceglie e di questo Di Chiano ne è consapevole, “In effetti il finale dello scorso anno non è stato bello per noi. Stiamo approfondendo alcuni aspetti tattici durante gli allenamenti, non abbiamo molto tempo e dobbiamo sfruttarlo nel modo migliore. Ci aspetta un periodo intenso con 5 partite in 15 giorni e non possiamo farci trovare impreparate”.

La gara d’andata contro il TikiTaka, sempre a Salsomaggiore, terminò con la vittoria delle biscegliesi che si imposero 6-4, “Quella partita ci ha insegnato che se giochiamo con convinzione e consapevolezza dei nostri mezzi possiamo affrontare tutti a testa alta. Ci serve ritrovare quello spirito ed al più presto”. TikiTaka sesta forza del torneo e che nell’ultima uscita stagionale ha superato il Kick Off 4-1, “Mi aspetto da questo momento intenso il massimo da tutte le ragazze – conclude mister Di Chiano – dobbiamo concentrarci solo sul campo e cercare di ricavare il massimo per riprendere le fila del discorso e non sperperare quanto di buono fatto nella prima parte di campionato.