Il Bisceglie Femminile torna in campo, al PalaDolmen arriva l’Audace Verona

Torna il campionato di Serie A di calcio a 5 con il Bisceglie Femminile che fa il suo esordio nel 2022 ospitando al PalaDolmen, domenica 9 gennaio ore 17, l’Audace Verona per il decimo turno di campionato.

Per Nicoletti e compagne i giorni di riposo sono durati poco, dal 27 dicembre tutte a lavoro per preparare nel migliore dei modi il ritorno in campo, “Dopo la settimana di vacanza – esordisce il tecnico Giuseppe Di Chiano – le ragazze si sono presentate in buone condizioni per riprendere a lavorare in maniera proficua. Stiamo mettendo benzina nelle gambe perché ci aspetta un 2022 denso di impegni importanti”. La sosta è stata un momento utile per procedere con l’inserimento delle neo arrivate Vanessa e Loth, “Stanno lavorando bene – sottolinea il tecnico biscegliese – sono contento per il modo in cui si stanno inserendo all’interno del gruppo. Sono due giocatrici che ci daranno soluzioni diverse da poter attuare nel corso della gara”.

A Bisceglie arriva un’Audace Verona ancora potenzialmente in corsa per un posto in Final Eight. Sette i punti racimolati dalle venete in stagione, ma quattro sono giunti nelle ultime due uscite stagionali, a dimostrazione che la squadra vive un buon momento di forma, “In questa categoria tutte le partite sono difficili – dichiara Di Chiano – dobbiamo affrontarla con la massima concentrazione perché dobbiamo portare a casa il massimo. Verona che ha fatto punti lontano da casa a Sassari (1-8) poi solo sconfitte. Bisceglie Femminile reduce dalla vittoria di Padova, ma che in casa non vice dal 4-3 al Granzette, datato 14 novembre, “I nostri obiettivi sono quelli di affrontare tutte le partite al meglio per provare a giocarcela alla pari con l’avversario di turno – chiosa il tecnico neroazzurro – ora pensiamo al Verona per raggiungere il primo obiettivo con la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, dopo ci prepareremo per il resto”.

Il match tra Bisceglie Femminile ed Audace Verona sarà visibile sul futsaltv.it a partire dalle ore 17.