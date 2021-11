Il Bisceglie Femminile spreca, l’Athena Sassari porta a casa i tre punti

Prima sconfitta stagionale per il Bisceglie Femminile che al PalaDolmen cede il passo all’Athena Sassari in occasione della terza giornata della Serie A di calcio a 5.

Di Chiano deve fare a meno delle infortunate Nicoletti e Caballero. Ion impegna dopo un minuto e mezzo Olsson con un diagonale, al 3’ Rocio risponde colpendo la traversa. Le pugliesi provano senza precisione la via del gol con Elpidio e Giuliano che coglie il palo. Da una palla vacante nasce il vantaggio sardo con Marques che vince il contrasto con Montufo ed insacca il pallone all’incrocio dei pali. La reazione del Bisceglie è veemente: 51 secondi dopo Elpidio scarica in rete il gol del pari che porta a cinque le marcature stagionali della brasiliana. Pugliesi che mettono la freccia con Montufo per il primo vantaggio al PalaDolmen dopo nove minuti. Nel finale di tempo le ragazze di Di Chiano hanno almeno quattro occasioni importanti per allungare il parziale, ma la poca precisione e le prodezze di Olsson evitano guai maggiori alle avversarie.

Nella ripresa Elpidio dopo due minuti inaugura la giornata super dell’estremo sardo. Ancora Marques sfrutta al meglio un lancio controllando bene la sfera prima di scaraventarla in rete per il nuovo pari al PalaDolmen. Montufo e Pascual cercano di bissare il primo tempo e reagire con un nuovo vantaggio, ma le polveri sono bagnate. Oselame chiude bene per due volte su Will, ma nulla può sul rasoterra dalla distanza di Marques che si porta il pallone a casa realizzando la terza rete di giornata. Nel finale è assedio Bisceglie con Di Chiano che schiera Ion quinta di movimento. Proprio sui piedi della rumena arrivano due clamorose palle gol che la numero sette biscegliese fallisce. Al suono finale della sirena Sassari in festa e Bisceglie che beffato rimane con un pugno di mosche in mano.

ATHENA SASSARI-BISCEGLIE FEMMINILE 3-2 (1-2 p.t.)

ATHENA SASSARI: Olsson, Will, Marques, Nasso, Rocio, Bitti, Dasara, Ledda, Fadda, Canu, Sau, Russo. All. Monti



BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Ion, Giuliano, Elpidio, Pascual, Nicoletti, Montufo, Marino, Pati, Soldano, Caballero, Loconsole. All. Di Chiano



MARCATRICI: 7’19” p.t. Marques (S), 8’10” Elpidio (B), 9’09” Montufo (B), 4’05” s.t. Marques (S), 12’18” Marques (S)



ARBITRI: Angelo Bottini (Roma 1), Andrea Cini (Perugia) CRONO: Antonio Dimundo (Molfetta)