Il Bisceglie Femminile opera la prima mossa di mercato, presa la brasiliana Elpidio

Dopo cinque importanti rinnovi, il Bisceglie Femminile mette a segno la prima operazione in entrata con l’arrivo in neroazzurro di Aline Elpidio.

Universale brasiliana, classe ’91, Elpidio ha cominciato la sua carriera in sud America vestendo per cinque stagioni la maglia del Taboão da Serra. Il 2017 è l’anno in cui Elpidio arriva in Italia difendendo i colori del Montesilvano. Un biennio in Abruzzo, prima di passare nella stagione 2019/20 alla Futsal Florentia. Nella passata stagione il neo acquisto biscegliese ha giocato con la maglia della Kick Off realizzando 12 gol.

Cosa ha portato Elpidio nella città dei Dolmen lo spiega la stessa calcettista, “Da quando è salito in serie A, il Bisceglie Femminile ha dimostrato molta serietà e voglia di migliorarsi. Ogni anno la dirigenza crea una squadra sempre più competitiva facendo capire che ha grandi obiettivi, primo tra tutti quelli di essere sempre più competitivo”. Elpidio si presenta ai suoi nuovi tifosi, “Sono una giocatrice veloce a cui piace l’uno contro uno, mi piace giocare sempre in avanti e tirare in porta, spero di dimostrare le mie doti al massimo anche nella prossima avventura a Bisceglie”. Elpidio ritroverà una vecchia compagna, l’obiettivo comune è presto detto, “Conosco Nicoletti, abbiamo giocato insieme a Montesilvano nel mio primo anno in Italia, una grande giocatrice, una vera leader. La prossima stagione sarà più competitiva rispetto a quella di quest’anno. Ogni squadra avrà grande ambizione, ma lo stesso sarà per noi. A livello personale l’obiettivo e lo stesso, dare il massimo ogni volta che si scende in campo”.

“Sono tre anni che la cerchiamo – ammette il presidente Abbattista – questo è l’anno buono. Elpidio è una giocatrice che sposa bene il modo di giocare del mister per qualità rapidità e aggressività, abbiamo analizzato le sue qualità e risultano consone al progetto di gioco. Siamo contenti di poterla avere tra noi”.