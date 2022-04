Il Bisceglie Femminile in trasferta a Verona con i playoff in palio

Dopo la sosta dello scorso weekend, la Serie A del futsal in rosa torna in campo per il penultimo turno della stagione regolare con il Bisceglie Femminile di scena domenica 3 aprile, ore 18.25, sul campo dell’Audace Verona.

La vittoria in rimonta di contro il Padova nell’ultimo turno, ha fatto tirare un sospiro di sollievo alle ragazze di mister Di Chiano per lavorare meglio durante la sosta, “Abbiamo cercato di lavorare sulle cose che dobbiamo migliorare – esordisce Susy Nicoletti – a questo punto, a prescindere dalle pause, è bene lavorare sui particolari. Ad un certo punto della stagione ci si concentra maggiormente sugli aspetti tattici che fisici”. Si entra nella fase clou dell’anno, cosa attenderci dalle neroazzurre è nelle parole del loro capitano, “Ci aspettano delle gare durissime adesso, sarà un finale di campionato intenso, anche perchè per quanto ci riguarda è tutto da decidere. Mi aspetto grande impegno e dedizione da ognuna delle mie compagne per queste ultime partite. Abbiamo lavorato bene in questi mesi – prosegue – anche se i risultati non sono sempre stati positivi. Dobbiamo mettere in campo tutte le energie fisiche e mentali che ci sono rimaste e, chissà, cercare di fare un piccolo passo avanti rispetto alla stagione scorsa”.

Domenica si va in terra veneta per affrontare l’Audace Verona che ha probabilmente l’ultima grande occasione per rientrare nel giro della salvezza diretta, “E’ una finale. Noi ci giochiamo il pass per entrare nei playoff, loro cercano punti pesanti per assicurarsi la salvezza. Per noi sarà una partita complicata, nella gara d’andata ci hanno messo in difficoltà e sono andate via da Bisceglie con i 3 punti. Queste partite, nonostante l’importanza, vanno affrontate con la mente serena e la consapevolezza della nostra forza. Senza timore. Il Verona sarà agguerrito, vedendo il valore delle giocatrici la loro classifica è un pò bugiarda a mio avviso. Ci aspetterà una gran battaglia, dove l’agonismo la farà da padrone. Sono punti importantissimi per entrambe le squadre e credo – conclude Nicoletti – che chiunque entrerà in campo venderà cara la pelle”.

Audace Verona-Bisceglie Femminile sarà visibile in diretta streaming su www.futsaltv.it domenica 3 aprile a partire dalle ore 18.25.