Il Bisceglie Femminile chiude la stagione regolare con la Lazio, Oselame: “Ce la giochiamo”

Dopo venti giorni torna il campionato di Serie A con il Bisceglie Femminile che si appresta a chiudere la stagione regolare ospitando al PalaDolmen la YouGo Lazio, calcio d’inizio alle ore 16.

Dopo una indimenticabile Final Eight di Coppa Italia, il PalaDolmen torna scenario del futsal femminile con una gara importante per la classifica finale. I tifosi neroazzurri hanno ancora nella mente lo splendido quarto di finale contro il Città di Falconara, poi vincitore del trofeo, si riparte da lì, “Quello che ci ha lasciato la partita di coppa – esordisce Gabriela Oselame – è che possiamo giocarcela con chiunque. Lo abbiamo dimostrato contro il Falconara, dobbiamo mantenerci su questo livello e chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare contro la Lazio davanti ai nostri tifosi”. Bisceglie Femminile che spesso ha dimostrato di poter sfoderare prestazioni di altissimo livello, a discapito di una continuità che non è stata compagna delle ragazze di mister Di Chiano, “Ci può stare nella stagione di avere un calo e quindi non essere al 100%. Purtroppo le assenze e un po’ di sfortuna hanno condizionato qualche gara, ma di sicuro abbiamo sempre dato tutto quello che avevamo per portare a casa il miglior risultato possibile”.

Domenica a Bisceglie arriva una Lazio che ha bisogno di vincere per provare ad occupare la miglior posizione possibile in vista dei playoff. Si prevede spettacolo, così come fu nella gara d’andata pareggiata 6-6, “Come detto in precedenza dobbiamo mantenere alta la concentrazione – continua la brasiliana – e giocarcela per essere anche cariche e presentarci bene in vista dei playoff”. A proposito di aspettative, il portiere del Bisceglie dice la sua sul finale di stagione e sul rendimento personale, “Il sogno sarebbe arrivare in fondo però adesso dobbiamo pensare partita per partita e vedere cosa riusciremo a fare. Dipende solo da noi e da quanto riusciremo a produrre da qui sino alla fine della stagione. A livello personale – chiosa Oselame – si è vero sono in crescendo nella seconda parte della stagione, ma devo sempre puntare a migliorare. Devo fare di più per aiutare le mie compagne di squadra”.

Bisceglie Femminile-YouGo Lazio sarà trasmesso in diretta streaming da futsaltv.it a partire dalle ore 15.55.

Foto: Libralato/Divisione