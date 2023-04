Il Bisceglie espugna Mola nel finale e va ai playoff / CLASSIFICA

Il Bisceglie agguanta i playoff espugnando, con un gol di Sanchez a due minuti dal novantesimo, il campo del Mola con il punteggio di 1-2 estromettendo così i padroni di casa dalla corsa per la promozione in Serie D.

Confronto decisivo quello che va in scena sul neutro di Capurso con le due squadre decise a conquistare il traguardo della post season. Partenza discreta di entrambe le compagini che, a dispetto dell’importanza della posta in palio, limitano il più possibile la fase di studio cercando fin dai primi minuti la via della rete alzando il baricentro. Nel primo segmento di match, tuttavia, sono i baresi a farsi preferire ed al 22′ passano in vantaggio. Assolo sull’out di sinistra di Fasciano che semina il panico nella difesa nerazzurra ed appoggia la sfera per l’accorrente Ingredda che fredda Tarolli e fa esplodere i tifosi di casa. Mister Passiatore alla mezz’ora inserisce immediatamente Bonicelli aumentando il peso offensivo della squadra, complici forse anche le notizie giunte da Canosa con il Manfredonia già in vantaggio nel primo quarto d’ora sui padroni di casa. Alla mezz’ora dunque i nerazzurri sarebbero estromessi dalla corsa per la promozione, tuttavia la mossa del tecnico biscegliese si rivela immediatamente vincente con l’attaccante argentino che al 39’ raccoglie un cross dalla sinistra, svetta più in alto del rispettivo marcatore e batte Leuci ristabilendo la parità e, soprattutto, riportando il Bisceglie in zona playoff. Il gol realizzato da Bonicelli, il nono del proprio campionato, risulta di capitale importanza per gli ospiti che agguantando il pareggio prima dell’intervallo riescono a giocare con maggiore tranquillità i secondi quarantacinque minuti.

La ripresa risulta decisamente più bloccata rispetto alla prima frazione di gioco, le due formazioni sono più attente a prevenire eventuali errori che risulterebbero decisivi e difficilmente rimediabili piuttosto che proiettate in avanti a caccia di un altro gol. Il Bisceglie inoltre gestisce la situazione forte del risultato di parità che garantirebbe comunque l’accesso agli spareggi promozione. Sul fronte opposto, invece, il vantaggio del Corato sul San Severo complica i piani del Mola, sostanzialmente estromesso dai playoff a causa dei risultati nel frattempo maturati sugli altri campi. Nonostante ciò, i padroni di casa tentano di alzare il baricentro ma si espongono inevitabilmente al contropiede biscegliese che trova nei due ispiratissimi attaccanti argentini pericolosi interpreti. Nel finale di partita infatti sono gli uomini di mister Passiatore a creare maggiori grattacapi alla porta avversaria rispetto al Mola che rischia di capitolare definitivamente all’86’ quando Di Rito si mette in solitaria e costringe Leuci ad un difficile intervento in corner. Poco male per i biscegliesi che, due giri di lancette più tardi, proprio sugli sviluppi di un calcio d’angolo trovano il gol che certifica la partecipazione alla post season. Angolo chirurgico calciato da Frezzotti, Sanchez si inserisce con i tempi giusti lasciando di sasso tutta la difesa di casa che non può far altro che arrendersi all’incornata del difensore stellato. Nei minuti di recupero, il Mola alza definitivamente bandiera bianca ed al triplice fischio del direttore di gara può partire la festa di De Vivo e compagni che chiudono una buonissima stagione al secondo posto con 59 punti e sole tre sconfitte in tutto l’arco del campionato.

Adesso il focus di tutto il gruppo stellato si sposta sulla post season che avrà inizio domenica 30 aprile al “Ventura” con la sfida secca valida per la semifinale del girone A contro il Corato che ha chiuso la stagione al terzo posto con 54 punti. I nerazzurri potranno godere di due risultati su tre ed in caso di passaggio del turno raggiungeranno in finale il Manfredonia, dominatore della stagione regolare con 67 punti conquistati.

