Il Bisceglie conquista la Coppa Italia d’Eccellenza Puglia: battuto il Taranto al “Ventura”

Il Bisceglie compie la rimonta con il risultato minimo per alzare al cielo la Coppa Italia Eccellenza Puglia. Sconfitto 1-0 il Taranto con la rete decisiva realizzata da Citro.

Primo squillo del Bisceglie al 6′ con un’ottima giocata personale di Lavopa che si mette in proprio superando un avversario e caricando il destro dalla distanza, ma la conclusione è centrale e Martinkus blocca senza problemi. Al 18′ Taranto vicinissimo al vantaggio con l’iniziativa dalla sinistra di Losavio che calcia in diagonale, trovando la buona risposta di Baietti. I padroni di casa aumentano l’intensità del palleggio e provano a bussare alla porta avversaria intorno alla mezz’ora con i tiri dalla distanza di Ciurlo e Lavopa che terminano fuori misura. Al 36′ angolo dalla destra battuto da Citro, che cerca il gol olimpico indirizzando il pallone verso il sette ma Martinkus riesce a smanacciare. Tre minuti dopo punizione di Lavopa che pesca Di Fulvio, ma il suo stacco di testa non inquadra la porta.

Nella ripresa partenza forte dei nerazzurri con il lancio dalla destra di Citro a cercare Lopez, che si coordina al volo e di poco non centra la porta. Il collettivo stellato continua a mettere alle corde la formazione ionica, rintanata nella propria metacampo, ma non riesce a concretizzare. Al 59′ punizione dal limite di Lavopa, che viene deviata e poi finisce sopra la traversa. Al 69′ l’episodio cruciale con la perfetta triangolazione tra Lopez e Citro, con quest’ultimo che con il mancino esterno infila la palla all’angolino e realizza la rete pesantissima che vale il vantaggio. Il Taranto è costretto a sbilanciarsi ed a concedere ripartenze in campo aperto ai nerazzurri, come all’85’ quando il subentrato Traore spreca da posizione defilata non riuscendo a battere Martinkus. Il Bisceglie difende il vantaggio nel finale e porta a casa il tanto ambito trofeo, che mancava dal lontano 2012.(FOTO DI RINO ROMANELLI)