Il Bisceglie cerca il riscatto, operazione Corato per l’Unione

Dimenticare la sconfitta in campionato contro lo Spinazzola e l’eliminazione in Coppa Italia. Sono questi gli obiettivi di Bisceglie ed Unione Calcio che scenderanno in campo domenica 3 Novembre alle ore 14.30 nel tredicesimo incontro del torneo di Eccellenza Pugliese.

I nerazzurri ospiteranno il Brilla Campi con il chiaro intento di dare continuità alla striscia positiva di risultati interni e voltare pagina dopo il ko contro lo Spinazzola. Non sarà facile contro una compagine in serie positiva da 4 giornate e reduce dal pareggio interno con il Racale. Tra le due squadre vi sono 7 lunghezze (19 per i salentini contro i 12 del Bisceglie). Si giocherà allo “Scirea” di Bitritto.

Trasferta a Ruvo di Puglia per l’Unione Calcio che affronterà il Corato. Gli azzurri provengono dall’eliminazione in Coppa e vanno a caccia di punti per salire in graduatoria così da avvicinarsi alla zona playoff. I neroverdi invece, puntano a proseguire quanto di buono fatto nella gara contro il Ginosa vinta per 3-0. Nell’ultimo precedente, le due compagini pareggiarono per 0-0.

