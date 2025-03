Il Bisceglie Calcio vince il girone regionale Under 19

La formazione Juniores del Bisceglie Calcio ha conquistato per il secondo anno consecutivo il girone regionale del campionato Under 19.



Al “Di Liddo”, contro la Vigor Trani nell’ultima gara del girone B, la squadra allenata da Mister Raffaele De Leo ha superato 5-2 la compagine tranese, vincendo così il torneo e ottenendo in questo modo la qualificazione alle finali regionali. In rete, per i nerazzurro stellati: Di Molfetta, Grieco e Talibi oltre ai due Di Pilato, Paolo e Luigi. La formazione stellata ha concluso il campionato in vetta con 48 punti, frutto di quindici vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.