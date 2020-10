Il Bisceglie Calcio vince e convince contro il Palermo

Si conclude con il punteggio di 2 a 1 la sfida del “Gustavo Ventura” tra Bisceglie e Palermo. Arriva, alla quinta giornata del girone C di serie C, la seconda vittoria stagionale consecutiva per i biscegliesi, dopo i tre punti guadagnati contro il Foggia.

La partita comincia con la grande intensità proposta dal Palermo che dopo appena 15 minuti manca l’appuntamento col gol con il colpo di testa centrale di Russo, viene respinto dall’estremo difensore biscegliese. La prima mezz’ora di gioco viene gestita dagli ospiti, diventati ancora più pericolosi con le conclusioni dalla lunga distanza di Luperini e Kanoute, finite però entrambe sopra la traversa. Arriva successivamente la risposta da parte del team biscegliese, Rocco tenta il tiro ai limite dell’area di rigore, la conclusione però accarezza il palo esterno sinistro. Il vantaggio della squadra biscegliese arriva su azione sviluppata dall’asse Rocco-Maimone, con quest’ultimo che aggiorna il punteggio con una conclusione ad effetto dalla trequarti. Ci prende gusto Rocco, che alla mezz’ora ci prova con un tiro debole e centrale. Il 2-0 non tarda ad arrivare, al 33′ Mansour salta il portiere avversario e gonfia la rete. Prima frazione che si conclude con il team di casa che amministra, contenendo i tentativi offensivi dei rosaneri.

Seconda metà di gara diversa dalla prima, con i ragazzi di coach Bucaro che effettuano diversi cambi a inizio ripresa, per assumere un assetto difensivo. Ospiti però che non si arrendono, si tenta fino all’ultimo minuto di impensierire i padroni di casa. Il primo a provarci è Almici, che calcia però una palla abbondantemente fuori. A metà secondo tempo, arriva una preziosa occasione per il team di Boscaglia; su cross da calcio d’angolo il veterano Santana spreca con il sinistro a pochi metri dalla porta. Al minuto 87 i palermitani portano il punteggio sul 2 a 1 grazie a Luperini, il quale arriva per primo sulla palla e riapre parzialmente le speranze della propria squadra. L’unico nemico per il Palermo è il tempo rimanente, che non permette a Luperini e compagni di riaprire la partita, nonostante qualche tenero tentativo nei minuti di recupero.

Il Bisceglie Calcio sarà nuovamente impegnato nel turno infrasettimanale di mercoledì 21 ottobre, contro la Viterbese. Calcio d’inizio fissato alle 18.30.

BISCEGLIE – PALERMO 2-1 (2-0 p.t.)

BISCEGLIE: Russo, Giron, De Marino, Priola, Vona, Mansour (10’s.t. Sartore), Cittadino, Rocco (29’s.t. Musso), Pelliccia, Vitale (16’s.t. Padulano), Maimone. A disp: Sapri, Manfrellotti, Padulano, Zagaria, Cigliano, Ferrante, Musso, Lauria, Casella, Spurio, Sartore, Tarantino. All: Bucaro

PALERMO: Pelagotti, Corrado (29’ s.t. Floriano), Crivello, Lancini, Valente (30’ s.t. Silipo), Lucca (1’s.t.Saraniti), Odjer (22’s.t. Broh), Kanoute (1’s.t.Santana), Rauti, Luperini, Almici. A disp: Fallani, Doda, Accardi, Floriano, Martin, Saraniti, Silipo, Santana, Peretti,. All: Boscaglia

MARCATORI: 18’p.t. Maimone (B), 33’ p.t. Mansour (B), 42’ s.t. Luperini (P)

AMMONITI: Maimone (B), Vitale (B), Odjer (P), Pelliccia (B), Santana (P), Silipo (P), Cittadino (B)

ARBITRO: Ricci (Firenze). ASSISTENTI: Miniutti (Maniago), Lazzaroni (Udine). QUARTO UFFICIALE: Acanfora (Castellamare di Stabia)