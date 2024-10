Il Bisceglie Calcio ufficializza l’interruzione del rapporto con Mangialardi

Il Bisceglie Calcio ha comunicato ufficialmente l’interruzione del rapporto con Rocco Mangialardi, che dopo aver giocato in nerazzurro nella stagione 2023/2024 era stato inizialmente confermato anche per l’annata in corso.



“La società – si legge nella nota – specifica di aver tenuto conto della volontà del calciatore di lasciare il Bisceglie per accettare un’offerta del Canosa pervenutagli nei giorni scorsi, nonostante un contratto biennale in essere e l’investimento nei suoi confronti da parte della proprietà nerazzurra. Pur rammaricandosi per la fine improvvisa e imprevista di questo legame sportivo, il Bisceglie Calcio saluta Rocco Mangialardi augurandogli il meglio per il futuro”.