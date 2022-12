Il Bisceglie Calcio ufficializza l’arrivo di Massimo Schirone, ai saluti cinque elementi della rosa

Nuovo innesto nel pacchetto under per il Bisceglie Calcio. Superando la concorrenza di diverse compagini la dirigenza ha portato a casa il centrocampista Massimo Schirone.

Barese, classe 2003, Schirone è cresciuto nelle giovanili del Lecce, tra le cui fila ha disputato il campionato nazionale Under 17 e, nell’annata 2020/21, il campionato Primavera 2. Nella prima parte della scorsa stagione è stato ceduto in prestito al Forlì (serie D, girone D), dove ha collezionato 14 presenze e 2 assist, mentre a gennaio è andato in forza alla Primavera del Cesena totalizzando in campionato 11 partite e 3 reti. Sempre con i bianconeri romagnoli si è aggiudicato la Supercoppa Primavera 2 con il successo in finale per 4-1 sull’Udinese. Dotato di buona tecnica e apprezzabile visione di gioco, Schirone può fungere all’occorrenza da trequartista.

Bisceglie che nello stesso pomeriggio ha comunicato l’interruzione del rapporto con i calciatori Juan Baustista Salguero (classe 1991), Francesco Grumo (1997), Andrea Di Schiena (2003), Simone Frezza (2004) e Leonardo Mastrippolito (2000), quest’ultimo in procinto di accasarsi in serie D.