Il Bisceglie Calcio ufficializza l’acquisto di Camporeale

Il Bisceglie Calcio ha comunicato in giornata il ritorno tra le file nerazzurro stellate di Alessandro Camporeale.

Classe 1999, biscegliese doc, Camporeale è un centrocampista duttile e dotato di dinamismo capace di adattarsi in diversi ruoli sulla trequarti. Dopo l’esordio tra i professionisti a 18 anni con la maglia della Fidelis Andria, ha indossato la casacca del Bisceglie nei due campionati di serie C tra il 2018 ed il 2020 collezionando complessivamente 22 presenze. Nella passata stagione, invece, ha maturato una parentesi in Eccellenza con l’Unione Calcio Bisceglie.

Aggregato già da un paio di settimane al gruppo nerazzurro, Camporeale è stato tesserato nelle scorse ore e sarà dunque a disposizione di mister Cazzarò fin dalla ripresa del cammino del Bisceglie.