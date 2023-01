Il Bisceglie Calcio ufficializza il vice di mister Passiatore

Un ritorno nei quadri tecnici del Bisceglie Calcio. A completamento dello staff della prima squadra dopo l’arrivo di mister Francesco Passiatore, il club nerazzurro comunica di aver affidato l’incarico di vice-allenatore a Pino Curci.

Barlettano, 54 anni, Curci ha legato il proprio nome in passato al Bisceglie sia da calciatore (attaccante, ha militato per due campionati sul finire degli anni ’80 in serie C2) sia da tecnico, avendo guidato la compagine Under 17 alcune stagioni fa nel campionato nazionale. Numerose le sue esperienze nei settori giovanili (fra le altre Barletta e Audace Barletta), mentre nella scorsa stagione ha allenato lo Spinazzola, in Promozione, conducendolo fino ai playoff.

Nel primo segmento dell’attuale annata, invece, Curci ha maturato un’esperienza a tutto tondo al timone dell’Apulia Trani Femminile allenando sia la prima squadra nel campionato nazionale di serie B e sia la Primavera. “Sono davvero felice e orgoglioso di essere tornato in una piazza a cui sono estremamente legato – sottolinea Curci – . Ringrazio la dirigenza del Bisceglie Calcio per l’opportunità concessami, fiducioso e convinto di poter fornire il mio contributo a favore di una squadra che merita per tante ragioni di tornare in categorie più consone alla sua storia”.