Il Bisceglie Calcio ufficializza due nuovi acquisti

Il Bisceglie chiude due nuovi acquisti, si tratta del portiere, classe ’97, Stefano Tarolli e del difensore centrale, classe ’01, Ivo Quaranta.

Per Tarolli si tratta di un ritorno in nerazzurro, dopo la scorsa stagione passata al Bitonto in Serie D, l’estremo difensore tornerà a difendere i pali biscegliesi. Per lui tanta esperienza nelle categorie minori, con l’apice toccato al Foggia in Serie B; quando nel 17/18 ha collezionato 6 presenze in cadetteria.

Quaranta invece ha macinato tante presenze in Serie D negli ultimi anni, vestendo le maglie di Fasano e Gravina e guadagnando tanta esperienza nonostante la giovane età; offrendo adesso la sua solidità alla retroguardia biscegliese.