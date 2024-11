Il Bisceglie Calcio solleva dall’incarico mister Valeriano Loseto

L’AS Bisceglie Calcio 1913 comunica che, a seguito di una riunione interna del Consiglio Direttivo, è stata presa la decisione di sollevare Valeriano Loseto dall’incarico di allenatore della squadra nerazzurra.

Il tecnico barese ha preso atto della decisione, accettandola senza riserve e rivolgendo un messaggio di commiato alla realtà stellata: «Nonostante non sia andata come tutti volevamo, per me l’esperienza a Bisceglie è stata importante da tanti punti di vista, perché oltre ad essere una realtà importante dal punto di vista sportivo, capace di venire incontro alle esigenze dei propri tesserati e, per primo, del proprio allenatore, Bisceglie è una piazza importante dal punto di vista umano, dal Consiglio Direttivo allo staff tecnico e organizzativo, sempre attenti a rispettare le mie esigenze, passando per i calciatori e naturalmente per i tifosi, che ogni domenica non hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Purtroppo, però, i risultati sul campo non sono andati di pari passo con la qualità del lavoro svolto dietro le quinte: mi prendo, come è giusto che sia, la mia parte di responsabilità, sottolineando però di aver svolto il mio lavoro, come sempre faccio, con passione e dedizione totale, oltre all’ambizione di ottenere risultati importanti. Voglio dunque salutare tutte le persone che ho incrociato in questi due mesi e mezzo, ringraziandole una ad una. Auguro al Bisceglie Calcio e a chi prenderà il mio posto il meglio per il prossimo futuro». Foto. Emmanuele Mastrodonato