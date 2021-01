Il Bisceglie Calcio si rinforza con il portiere Loliva

Seconda operazione in entrata per il Bisceglie Calcio nel mercato di riparazione. Dopo l’arrivo del centrocampista Romizi, alla corte di mister Bucaro arriva il portiere Andrea Loliva.

Nato a Bari il 29 marzo 2000, l’estremo difensore nerazzurro è cresciuto nelle giovanili del Racing Roma. Successivamente è approdato al Gravina militandoci per tre stagioni. Nell’estate del 2020 ha firmato per l’Arezzo in serie C. Loliva indosserà la maglia numero 12.

Prosegue nel frattempo la preparazione in vista della gara contro la Vibonese in programma domenica 10 gennaio 2021. Nella giornata di venerdì 8 gennaio, i nerazzurri si sono sottoposti al ciclo di tamponi ed esame sierologico mentre, nel pomeriggio, è in programma una seduta di allenamento. Domani mattina è prevista rifinitura e, per l’ora di pranzo partiranno per la Calabria.