Il Bisceglie Calcio si regala nuovamente bomber Bonicelli

Ha rappresentato l’autentica sorpresa in coda alla presentazione della rosa del Bisceglie Calcio, avvenuta ieri sera. Matthew Bonicelli indosserà la maglia nerazzurro stellata anche nella stagione 2023/24: dopo il brillante rendimento evidenziato nel campionato scorso, con 9 reti messe a segno in 20 partite, il 23enne attaccante argentino ha trovato l’accordo con il club presieduto da Vincenzo Racanati e si è messo subito a disposizione di mister Passiatore salutando con entusiasmo compagni vecchi e nuovi.

Interprete offensivo tanto rapido quanto estroso, Bonicelli ha raggiunto Bisceglie nel pomeriggio di ieri proveniente dalla Spagna, dove si è allenato nelle scorse settimane. “Sono felicissimo di essere tornato qui, le motivazioni sono molto forti e assieme a tutto l’ambiente voglio provare a centrare quel traguardo sfumato di un soffio a maggio – ha esordito il longilineo esterno d’attacco mancino – . E’ una stagione importante per me e per il Bisceglie, attorno a noi c’è la giusta carica e sono pronto ad assumermi le mie responsabilità assieme al resto del gruppo. Lo scorso anno ho sfiorato la doppia cifra in termini di gol, obiettivo che mi piacerebbe centrare. In ogni caso la priorità resta il bene della squadra, sarà fondamentale partire forte e non sottovalutare nessuna avversaria”.