Il Bisceglie Calcio si aggiudica il “Memorial Franco Di Reda”

Il Bisceglie Calcio si aggiudica la seconda edizione del “Memorial Franco Di Reda“, superando per 4-1 la Virtus Bisceglie, società organizzatrice, in un match che ha regalato un pomeriggio piacevole; con diverse indicazioni importanti sulla propria rosa per entrambi gli allenatori in vista della seconda parte di campionato, rispettivamente di Eccellenza e di Promozione.

Grande protagonista l’attaccante andaluso Aguilera, che sigla una doppietta nella mezz’ora di apertura; andando a segno già al 6′ con un gran colpo di testa e ripetendosi al 27′ con una bella conclusione dall’interno dell’area di rigore. Non demorde la Virtus, che accorcia le distanze al 34′ con Caputo su rigore; prima che però Palazzo sigli il 3-1 al 43′ da posizione ravvicinata, riportando il Bisceglie Calcio sui due gol di vantaggio, che diventano tre ad un quarto d’ora dalla fine con una gran botta da fuori di Latorre.

Al match ha seguito una premiazione, presidiata dalle squadre e i dirigenti, dove Loris Palazzo è stato premiato come migliore in campo; con la società nerazzurra che, nel ricevere il trofeo, ha voluto rendere ulteriormente onore alla memoria di Franco Di Reda; ringraziando poi gli organizzatori e facendo un grande in bocca al lupo alla Virtus Bisceglie per il prosieguo della stagione.

Foto di Emmanuele Mastrodonato