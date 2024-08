Il Bisceglie Calcio scende in campo per un test amichevole

Sarà lo Stadio Comunale di Trinitapoli ad ospitare la prima amichevole stagionale del Bisceglie Calcio che oggi ore 16, affronta l’Audace Barletta compagine ripescata in Promozione.

A poco meno di due settimane dall’inizio del campionato di Eccellenza pugliese con l’esordio in casa del Polimnia, gli uomini guidati da Giuseppe Scaringella sono pronti a mettere in pratica il frutto del lavoro svolto in questi giorni di ritiro.