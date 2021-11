Il Bisceglie Calcio sbatte su Polizzi, solo pari con il Rotonda / CLASSIFICA

Secondo 0-0 consecutivo per il Bisceglie Calcio che, dopo aver impattato a Bitonto, pareggia a reti bianche anche contro il Rotonda, nel match valido per il dodicesimo turno del campionato di Serie D, al termine di una partita molto combattuta e ben giocata dai biscegliesi ai quali è mancato solo il guizzo vincente.

Mister Rufini concede un turno di riposo a capitan Coletti ma per la prima volta in stagione propone dal primo minuto il tridente con Leonetti, La Piana e Lorusso tutti insieme dall’inizio. Il tecnico stellato, però, deve rinunciare all’ultimo istante al serbo Nikolic, regolarmente convocato ma che ha rotto con l’allenatore rifiutando la panchina. Dall’altra parte, i lucani rispondono con l’ex Bottalico ed il capocannoniere Ferreira nell’undici titolare.

Proprio l’attaccante brasiliano dimostra di vivere un grande momento di forma e dopo poco più di sessanta secondi dal fischio d’inizio accende la gara sfiorando subito il vantaggio; solo il provvidenziale intervento sulla linea di Farinola riesce a murare il capocannoniere del torneo. I padroni di casa non stanno a guardare e Di Prisco si fa vedere dalle parti di Polizzi con una conclusione dai venti metri. Al 15’ cambia la partita degli ospiti che perdono proprio Ferreira per infortunio e lo rimpiazzano con Coulibaly. Nella fase centrale del primo tempo la partita non regala grandi emozioni e solo nel finale si rivedono le due formazioni con due potenziali occasioni, una per parte, non sfruttate al meglio né da Di Prisco al 37’ né da Dardan poco prima dell’intervallo.

Al ritorno in campo, il Bisceglie mostra tutto un altro piglio ed al 51’ il tiro in corsa di La Piana assume una traiettoria velenosa che mette in seria difficoltà Polizzi, bravo a rifugiarsi in corner. Il numero uno potentino si ripete pochi secondi più tardi quando, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, vola a respingere l’incornata a botta sicura di Leonetti. Il Rotonda non costruisce più nulla e a metà frazione sono ancora i biscegliesi a rendersi pericolosi con Marino, imbeccato da un calcio piazzato di Cozza. Nell’ultimo quarto di gara i padroni di casa spingono con ancora più convinzione decisi a portare a casa l’intera posta in palio ma la difesa lucana tiene senza affanni fino all’88’ quando Lorusso esalta i riflessi di Polizzi con un tiro al volo da buonissima posizione. Il Bisceglie non si arrende e al 90’ Morra, entrato da pochi minuti, riceve palla da Farinola e prova a regalare i tre punti ai nerazzurri ma ancora una volta Polizzi risponde presente e mantiene la rete inviolata. Nei minuti di recupero i padroni di casa ci provano ma non riescono più a costruire occasioni da gol e devono accontentarsi del secondo pareggio consecutivo.

I nerazzurri salgono così a quota 14 punti in classifica e mantengono una lunghezza di vantaggio sulla zona play-out. Nel prossimo turno, in programma domenica prossima, un’altra sfida salvezza attende Coletti e compagni che si recheranno sul campo del fanalino di coda Brindisi, oggi sconfitto solo nel finale per 2-1 a Gravina.

BISCEGLIE-ROTONDA 0-0 (p.t. 0-0)

BISCEGLIE (4-3-2-1): Martorel, Barletta, Marino, Urquiza, Farinola, Di Prisco (24’ st Izco), Cozza, Fucci, La Piana (45’ st Rubino), Leonetti (37’ st Morra), Lorusso. A disp: Zinfollino, D’Angelo, Liso, Ferrante, Tuttisanti, Coletti. All: Rufini.

ROTONDA (3-5-2): Polizzi, Ruano, Giordano, Sanzone, Valenti, Ceesaj (39’ st Camilleri), Bottalico, Saverino (49’ st Adeyemo), Leone, Ferreira (15’ pt Coulibaly, 46’ st Di Giorgio), Dardan (22’ st Boscaglia). A disp: Kapustins, My, Rodriguez, Anastasio. All. Napoli.

AMMONITI: Valenti, Barletta, Giordano, Ruano, Marino

ARBITRO: Galiffi (Alghero). ASSISTENTI: Castaldo (Frattamaggiore), Dell’Isola (Sapri)

NOTE: angoli 4-4. Recupero: pt 2’, st 4’.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE D