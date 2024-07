Il Bisceglie Calcio riparte dal nuovo Responsabile dell’area tecnica

Chiuso il capitolo ripescaggio in Serie D, il Bisceglie Calcio prosegue il suo lavoro estivo in vista della prossima stagione ufficializzando l’arrivo di Dario Di Giacomo come nuovo Responsabile dell’area tecnica.

Classe 1986, canosino ma residente a Trani, Di Giacomo nella stagione 2023/2024 ha fatto parte del Termoli, girone F di Serie D, contribuendo alla permanenza del club nella categoria. Adesso l’esperienza a Bisceglie con l’intento di costruire un progetto solido e che possa dare risultati.